Шахтер — Реал. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

11 октября, 02:36
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Шахтер проиграл Реалу на выезде в матче 3-го тура (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Шахтер проиграл Реалу на выезде в матче 3-го тура (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

НВ следит за ходом поединка 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов между Шахтером и Реалом. Начало — в 22:00 по киевскому времени сегодня, 11 октября.

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Ориентировочные составы:

Шахтер: Трубин — Михайличенко, Бондарь, Матвиенко, Конопля — Степаненко — Швед, Бондаренко, Судаков, Мудрик — Зубков

Реал: Лунин — Васкес, Начо, Рюдигер, Менди — Камавинга, Чуамени, Кроос — Родриго, Бензема, Асенсио

Видео дня

Матч состоится в Варшаве на стадионе Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского. Прямая трансляция — на OTT-платформе MEGOGO и Volia.

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Шахтер занимает 2 место в группе с отрывом в один балл от третьего РБ Лейпциг. Команда идет на 2 позиции украинской Премьер-лиги с отставанием в два очка от лидера Днепра-1.

Клуб одержал одну победу в четырех последних играх во всех турнирах при двух поражениях и одной ничьей. Коллектив не сможет рассчитывать на защитника Корниенко (травма).

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Реал лидирует в группе с отрывом в пять очков от Шахтера. Команда находится на 2 месте в испанской Ла Лиге, уступая лидеру Барселоне по дополнительным показателям.

Клуб не знает поражений 14 последних игр во всех турнирах при 12 победах и двух ничьих. За коллектив не сыграют основной вратарь Куртуа, полузащитник Себальос (травмы).

Статистика знает семь официальных матчей между командами. Реал выиграл пять раз, Шахтер — два. Пока что ни разу не была зафиксирована ничья.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Реал является фаворитом матча — коэффициент на его победу равен 1,36, то, что выиграет Шахтер, оценивается в 8,00, ничья — в 5,00.

Текстовая онлайн-трансляция доступна на украиноязычной версии сайта по этой ссылке или если переключиться на украиноязычную версию материала сразу над фото

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Реал Мадрид ФК Шахтер

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