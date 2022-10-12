Шахтер — Реал. Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Шахтер на последних минутах упустил победу над Реалом (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)
Шахтер и Реал сыграли вничью 1:1 в поединке четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.
Шахтер - Реал 1:1
Голы: Зубков, 46 - Рюдигер, 90+5
Шахтер: Трубин - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко - Степаненко - Зубков (Тейлор, 82), Бондаренко, Судаков (Джурасек, 81), Мудрик (Петряк, 85) - Траоре
Реал: Лунин - Васкес, Начо, Рюдигер, Менди (Алаба, 68) - Вальверде (Камавинга, 68), Чуамени (Модрич, 57), Кроос - Родриго (Асенсио, 68), Бензема, Азар (Винисиус, 57)
Предупреждены: Конопля, Бондаренко – Милитао
Ранее Шахтер с минимальной разницей 1:2 уступил выезде Реалу в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.