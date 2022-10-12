Шахтер — Реал. Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

12 октября, 00:57
Поделиться:
Шахтер на последних минутах упустил победу над Реалом (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Шахтер на последних минутах упустил победу над Реалом (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Шахтер и Реал сыграли вничью 1:1 в поединке четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

Читайте также:
Шахтер — Реал 1:1. События по минутам матча Лиги чемпионов

Шахтер - Реал 1:1

Голы: Зубков, 46 - Рюдигер, 90+5

Шахтер: Трубин - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко - Степаненко - Зубков (Тейлор, 82), Бондаренко, Судаков (Джурасек, 81), Мудрик (Петряк, 85) - Траоре

Видео дня

Реал: Лунин - Васкес, Начо, Рюдигер, Менди (Алаба, 68) - Вальверде (Камавинга, 68), Чуамени (Модрич, 57), Кроос - Родриго (Асенсио, 68), Бензема, Азар (Винисиус, 57)

Предупреждены: Конопля, Бондаренко – Милитао

Ранее Шахтер с минимальной разницей 1:2 уступил выезде Реалу в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Реал Мадрид ФК Шахтер

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Главное сегодня

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X