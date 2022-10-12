Ранее Шахтер с минимальной разницей 1:2 уступил выезде Реалу в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

Шахтер и Реал сыграли вничью 1:1 в поединке четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

Шахтер на последних минутах упустил победу над Реалом (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

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