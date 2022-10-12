«Зашили, забинтовали. Как новенький». Вратарь Шахтера показал последствия травмы, полученной в матче с Реалом — фото 12 октября, 14:54 Анатолий Трубин (Фото:ФК Шахтер)

Вратарь донецкого Шахтера Анатолий Трубин показал последствия своей травмы, которую он получил в матче Лиги чемпионов с мадридским Реалом.



21-летний голкипер поделился снимком в Instagram. На фото Анатолий появился с синяком под глазом и перевязанной головой.

В комментарии к снимку футболист написал: «Эмоций после вчерашнего матча много. Но больше всего у меня сейчас благодарности. Благодарю всех, кто написал «Как ты?», «Как самочувствие?» и подобные вопросы.

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Сразу скажу, что чувствую себя хорошо. Зашили, забинтовали. Практически как новенький. Фото как подтверждение. Благодарю всех болельщиков на стадионе, у телевизоров, в соцсетях, везде. Если бы была Лига болельщиков, вы бы уже ее выиграли. Ваша поддержка очень много значит для нас".

Также Анатолий поблагодарил всех тех, кто работает на победу Украины в войне против России — ВСУ, волонтеров и других граждан страны. Он выразил уверенность, что победа обязательно будет за его родиной.

Также вчера в Лиге чемпионов Милан проиграл Челси, а ПСЖ снова сыграл вничью с Бенфикой.