Шахтер — Ренн. Где и когда смотреть матч 1/16 финала Лиги Европы
Шахтер начинает борьбу в Лиге Европы (Фото:ФК Шахтер)
NV представляет анонс первой игры 1/16 финала Лиги Европы между Шахтером и Ренном.
Матч Шахтер (Украина) — Ренн (Франция) состоится 16 февраля в польской Варшаве на стадионе Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского и начнется в 19:45 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 19:15.
Что нужно знать про Шахтер перед матчем:
- вышел в плей-офф Лиги Европы после вылета из Лиги чемпионов, где занял 3-е место в группе;
- занимает 2-ю позицию в украинской Премьер-лиги с отставанием в пять очков от лидера Днепра-1;
- не знает поражений четыре поединка кряду (товарищеские встречи) при одной победе и трех ничьих;
- не сыграют защитник Корниенко и полузащитник Швед (повреждения).
Что нужно знать про Ренн перед матчем:
- вышел в плей-офф Лиги Европы со 2-го места в своей группе, опередив АЕК Ларнака, Динамо Киев и уступив Фенербахче;
- занимает 6-ю позицию во французской Лиге 1 с отставанием в 14 очков от лидера ПСЖ;
- потерпел четыре поражения в пяти последних поединках во всех турнирах при одной победе;
- не сыграют защитник Траоре, полузащитник Шека и нападающий Террье (травмы).
Ориентировочные составы:
Шахтер: Трубин, Михайличенко, Бондарь, Матвиенко, Конопля, Крыськив, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Траоре
Ренн: Манданда, Труффер, Теат, Родон, Спенс, Доку, Сантамария, Доу, Бурижо, Калимуэндо, Гуири