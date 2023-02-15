Шахтер — Ренн. Где и когда смотреть матч 1/16 финала Лиги Европы 15 февраля, 15:57 Шахтер начинает борьбу в Лиге Европы (Фото:ФК Шахтер)

NV представляет анонс первой игры 1/16 финала Лиги Европы между Шахтером и Ренном.



Матч Шахтер (Украина) — Ренн (Франция) состоится 16 февраля в польской Варшаве на стадионе Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского и начнется в 19:45 по киевскому времени.

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Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 19:15.

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Что нужно знать про Шахтер перед матчем:

вышел в плей-офф Лиги Европы после вылета из Лиги чемпионов, где занял 3-е место в группе;

занимает 2-ю позицию в украинской Премьер-лиги с отставанием в пять очков от лидера Днепра-1;

не знает поражений четыре поединка кряду ( товарищеские встречи) при одной победе и трех ничьих;

товарищеские встречи) при одной победе и трех ничьих; не сыграют защитник Корниенко и полузащитник Швед ( повреждения).

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Что нужно знать про Ренн перед матчем:

вышел в плей-офф Лиги Европы со 2-го места в своей группе, опередив АЕК Ларнака, Динамо Киев и уступив Фенербахче;

занимает 6-ю позицию во французской Лиге 1 с отставанием в 14 очков от лидера ПСЖ;

потерпел четыре поражения в пяти последних поединках во всех турнирах при одной победе;

не сыграют защитник Траоре, полузащитник Шека и нападающий Террье ( травмы).

Ориентировочные составы:

Шахтер: Трубин, Михайличенко, Бондарь, Матвиенко, Конопля, Крыськив, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Траоре

Ренн: Манданда, Труффер, Теат, Родон, Спенс, Доку, Сантамария, Доу, Бурижо, Калимуэндо, Гуири