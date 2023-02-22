Ренн — Шахтер. Где и когда смотреть матч 1/16 финала Лиги Европы
Шахтеру для выхода в 1/8 финала достаточно ничьей (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)
NV представляет анонс ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между Ренном и Шахтером (первый поединок — 1:2).
Матч Ренн (Франция) — Шахтер (Украина) состоится 23 февраля во французском Ренне на стадионе Стад де ла Рут де Лорьян и начнется в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.
Что нужно знать о Ренне перед матчем:
- выйдет в 1/8 финала в случае победы с разницей в два гола или по пенальти, если выиграет с разницей в один гол;
- занимает пятое место в чемпионате Франции, уступая лидеру ПСЖ на 14 очков;
- потерпел пять поражений в семи матчах во всех турнирах при двух победах;
- не сыграют защитники Ассиньон, Траоре, полузащитник Шека, нападающий Терье (травмы).
Что нужно знать о Шахтере перед матчем:
- выйдет в 1/8 финала в случае победы или ничьей;
- занимает вторую позицию в украинской Премьер-лиге с отставанием в пять очков от лидера Днепра-1;
- не проигрывает пять матчей подряд при двух победах и трех ничьих;
- не сыграют защитник Корниенко, нападающий Швед (травмы).
Ориентировочные составы:
Ренн: Манданда, Труффер, Теат, Родон, Спенс, Салах, Сантамария, Доу, Бурижо, Калимуэндо, Гуири
Шахтер: Трубин, Михайличенко, Бондарь, Матвиенко, Конопля, Криськив, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Траоре