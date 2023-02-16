Шахтер — Ренн. Онлайн-трансляция матча 1/16 финала Лиги Европы 16 февраля, 02:24 Шахтер принимает Ренн в Варшаве (Фото:ФК Шахтер)

NV следит за событиями первой игры 1/16 финала Лиги Европы между Шахтером и Ренном. Начало — в 19:45 по киевскому времени сегодня, 16 февраля.



Ориентировочные составы:

Шахтер: Трубин, Михайличенко, Бондарь, Матвиенко, Конопля, Крыськив, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Траоре

Ренн: Манданда, Труффер, Теат, Родон, Спенс, Доку, Сантамария, Доу, Бурижо, Калимуэндо, Гуири

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Матч состоится в Варшаве на стадионе Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского. Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia.

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Шахтер вышел в плей-офф Лиги Европы после вылета из Лиги чемпионов, где занял 3-е место в группе. Клуб занимает 2-ю позицию в украинской Премьер-лиги с отставанием в пять очков от лидера Днепра-1.

Команда не знает поражений четыре поединка кряду (товарищеские встречи) при одной победе и трех ничьих. За коллектив не сыграют защитник Корниенко и полузащитник Швед (повреждения).

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Ренн вышел в плей-офф Лиги Европы со 2-го места в своей группе, опередив АЕК Ларнака, Динамо Киев и уступив Фенербахче. Клуб занимает 6-ю позицию во французской Лиге 1 с отставанием в 14 очков от лидера ПСЖ.

Команда потерпела четыре поражения в пяти последних поединках во всех турнирах при одной победе. За коллектив не сыграют защитник Траоре, полузащитник Шека и нападающий Террье (травмы).

Статистика знает один официальный поединок между соперниками, в котором победил Шахтер.

Прогноз букмекеров из авторитетной конторы William Hill сводится к тому, что фаворит матча — Ренн. Коэффициент на его победу равен 2,15. Успех Шахтера оценивается в 3,30, ничья — в 3,40.