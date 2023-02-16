Шахтер — Ренн. Видео онлайн-трансляция матча 1/16 финала Лиги Европы

16 февраля, 18:30
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Шахтер и Ренн борются за путевку в 1/8 финала Лиги Европы (Фото:ФК Шахтер)

Шахтер и Ренн борются за путевку в 1/8 финала Лиги Европы (Фото:ФК Шахтер)

NV в режиме онлайн публикует ключевые видеомоменты первой игры 1/16 финала Лиги Европы между Шахтером и Ренном.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Шахтер — Ренн можно здесь

Начало — в 19:45 по киевскому времени сегодня, 16 февраля. Матч проходит в Варшаве на стадионе Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского.

Видео дня

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Стартовые составы:

Шахтер: Трубин, Михайличенко, Бондарь, Матвиенко, Конопля, Крыськив, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Траоре

Ренн: Манданда, Трюффер, Омари, Белосьян, Спенс, Доку, Угочукву, Бурижо, Токо-Экамби, Калимуэндо, Гуири

Видеофрагменты поединка будут публиковаться ниже.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол Лига Европы ФК Шахтер

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