Шахтер — Ренн. Видео онлайн-трансляция матча 1/16 финала Лиги Европы 16 февраля, 18:30 Шахтер и Ренн борются за путевку в 1/8 финала Лиги Европы (Фото:ФК Шахтер)

NV в режиме онлайн публикует ключевые видеомоменты первой игры 1/16 финала Лиги Европы между Шахтером и Ренном.



Начало — в 19:45 по киевскому времени сегодня, 16 февраля. Матч проходит в Варшаве на стадионе Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского.

Видео дня

Стартовые составы:

Шахтер: Трубин, Михайличенко, Бондарь, Матвиенко, Конопля, Крыськив, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Траоре

Ренн: Манданда, Трюффер, Омари, Белосьян, Спенс, Доку, Угочукву, Бурижо, Токо-Экамби, Калимуэндо, Гуири

Видеофрагменты поединка будут публиковаться ниже.