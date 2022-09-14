Шахтер — Селтик. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Шахтер примет Селтик в Варшаве (Фото:ФК Шахтер)
НВ представляет анонс поединка второго тура группового раунда Лиги чемпионов между Шахтером и Селтиком.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Шахтер — Селтик можно здесь
Матч Шахтер — Селтик состоится 14 сентября в 19:45 по киевскому времени в Варшаве на стадионе Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского.
Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 19:15.
Что нужно знать про Шахтер перед матчем:
- обыграл в первом туре у РБ Лейпциг (4:1) на выезде;
- находится на 2 месте украинской Премьер-лиги, уступая лидеру Колосу по разнице мячей;
- выиграл четыре последних поединка во всех турнирах и не проигрывает пять матчей кряду;
- не сыграет защитник Корниенко (травма).
Что нужно знать про Селтик перед матчем:
- проиграл в первом туре Реалу (0:3) дома;
- лидирует в шотландской Премьер-лиге с отрывом в пять очков от второго в таблице Рейнджерс;
- до поражения Реалу не проигрывал 15 поединков кряду во всех турнирах;
- не имеет кадровых проблем.
Ориентировочные составы:
Шахтер: Трубин — Лукас Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Конопля — Степаненко — Швед, Бондаренко, Судаков, Мудрик — Зубков
Селтик: Харт — Юранович, Картер-Викерс, Йенц, Тейлор — О’Райли, Макгрегор, Хататэ — Абада, Фурухаси, Жота
НВ
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