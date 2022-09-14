Шахтер — Селтик. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

14 сентября, 08:10
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Шахтер примет Селтик в Варшаве (Фото:ФК Шахтер)

Шахтер примет Селтик в Варшаве (Фото:ФК Шахтер)

НВ представляет анонс поединка второго тура группового раунда Лиги чемпионов между Шахтером и Селтиком.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Шахтер — Селтик можно здесь

Матч Шахтер — Селтик состоится 14 сентября в 19:45 по киевскому времени в Варшаве на стадионе Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского.

Видео дня

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 19:15.

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Что нужно знать про Шахтер перед матчем:

  • обыграл в первом туре у РБ Лейпциг (4:1) на выезде;
  • находится на 2 месте украинской Премьер-лиги, уступая лидеру Колосу по разнице мячей;
  • выиграл четыре последних поединка во всех турнирах и не проигрывает пять матчей кряду;
  • не сыграет защитник Корниенко (травма).
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Что нужно знать про Селтик перед матчем:

  • проиграл в первом туре Реалу (0:3) дома;
  • лидирует в шотландской Премьер-лиге с отрывом в пять очков от второго в таблице Рейнджерс;
  • до поражения Реалу не проигрывал 15 поединков кряду во всех турнирах;
  • не имеет кадровых проблем.

Ориентировочные составы:

Шахтер: Трубин — Лукас Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Конопля — Степаненко — Швед, Бондаренко, Судаков, Мудрик — Зубков

Селтик: Харт — Юранович, Картер-Викерс, Йенц, Тейлор — О’Райли, Макгрегор, Хататэ — Абада, Фурухаси, Жота

НВ

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Шахтер Селтик

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