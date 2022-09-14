Шахтер — Селтик. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов 14 сентября, 08:10 Шахтер примет Селтик в Варшаве (Фото:ФК Шахтер)

НВ представляет анонс поединка второго тура группового раунда Лиги чемпионов между Шахтером и Селтиком.



Матч Шахтер — Селтик состоится 14 сентября в 19:45 по киевскому времени в Варшаве на стадионе Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского.

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Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 19:15.

Что нужно знать про Шахтер перед матчем:

обыграл в первом туре у РБ Лейпциг ( 4:1) на выезде;

4:1) на выезде; находится на 2 месте украинской Премьер-лиги, уступая лидеру Колосу по разнице мячей;

выиграл четыре последних поединка во всех турнирах и не проигрывает пять матчей кряду;

не сыграет защитник Корниенко ( травма).

Что нужно знать про Селтик перед матчем:

проиграл в первом туре Реалу ( 0:3) дома;

0:3) дома; лидирует в шотландской Премьер-лиге с отрывом в пять очков от второго в таблице Рейнджерс;

до поражения Реалу не проигрывал 15 поединков кряду во всех турнирах;

не имеет кадровых проблем.

Ориентировочные составы:

Шахтер: Трубин — Лукас Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Конопля — Степаненко — Швед, Бондаренко, Судаков, Мудрик — Зубков

Селтик: Харт — Юранович, Картер-Викерс, Йенц, Тейлор — О’Райли, Макгрегор, Хататэ — Абада, Фурухаси, Жота

НВ

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