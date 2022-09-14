Шахтер — Селтик. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 14 сентября, 03:11 Букмекеры не считают Шахтер фаворитом матча (Фото:ФК Шахтер)

НВ следит за ходом поединка второго тура группового раунда Лиги чемпионов между Шахтером и Селтиком. Начало — в 19:45 по киевскому времени сегодня, 14 сентября.



Ориентировочные составы:

Шахтер: Трубин — Лукас Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Конопля — Степаненко — Швед, Бондаренко, Судаков, Мудрик — Зубков

Селтик: Харт — Юранович, Картер-Викерс, Йенц, Тейлор — О’Райли, Макгрегор, Хататэ — Абада, Фурухаси, Жота

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Матч состоится в Варшаве на стадионе Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского. Прямая трансляция — на OTT-платформе MEGOGO и Volia.

Шахтер обыграл в первом туре РБ Лейпциг (4:1) на выезде. Клуб находится на 2 месте украинской Премьер-лиги, уступая лидеру Колосу по разнице мячей.

Команда выиграла четыре последних поединка во всех турнирах и не проигрывает пять матчей кряду. За коллектив не сыграет защитник Корниенко (травма).

Селтик проиграл в первом туре Реалу (0:3) дома. Клуб лидирует в шотландской Премьер-лиге с отрывом в пять очков от второго в таблице Рейнджерс.

Команда до поражения Реалу не проигрывала 15 поединков кряду во всех турнирах. Коллектив не имеет кадровых проблем.

Статистика знает четыре официальных матчей между командами, каждая из которых победила дважды.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Селтик является фаворитом матча — коэффициент на его победу равен 2,10, то, что выиграет Шахтер, оценивается в 3,25, ничья — в 3,60.

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