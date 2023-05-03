Шахтер одержал скандальную победу в украинской Премьер-лиге на пути к чемпионству — видео 3 мая, 14:58 Шахтер победил благодаря единственному голу Траоре (Фото:ФК Шахтар)

Донецкий Шахтер победил Минай со счетом 1:0 в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги.

Шахтер открыл счет на 12-й минуте после точного удара Траоре с острого угла.

Конец первого тайма ознаменовался скандалом. Мяч после удара игрока Миная Немчанинова пересек линию ворот Шахтера, однако арбитр не засчитал чистый гол закарпатского клуба.

Видео дня

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В итоге грубая ошибка рефери стоила Минаю ничьей и принесла Шахтеру победу.

За шесть туров до завершения чемпионата «горняки» лидируют на расстоянии в пять очков от Днепра-1, у которого на один сыгранный матч меньше.

Шахтер — Минай 1:0

Гол: Траоре, 12

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

В предыдущем туре УПЛ Шахтер победил Колосс (3:1).