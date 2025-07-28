Шахтер отправил памятник Луческу в Румынию — тренеру исполняется 80 лет

28 июля, 21:05
Поделиться:
Мирча Луческу (Фото: ФК Динамо Киев)

Мирча Луческу (Фото: ФК Динамо Киев)

Донецкий Шахтер отправил скульптуру бывшего главного тренера команды Мирчи Луческу в его родную Румынию.

Читайте также:
Нужен лично Клоппу: Шахтер требует у клуба Бундеслиги 25 млн евро за бразильца — СМИ

Об этом сообщает пресс-служба «горняков».

Напомним, Шахтер еще в 2015 году объявил, что поставит Луческу памятник в честь его 70-летия. Автором работы стал украинский скульптор, член Союза художников Украины Игорь Глухенький.

Реклама

В день рождения Луческу была представлена композиция в миниатюре, а полномасштабная версия должна была появиться возле Донбасс Арены после возвращения Шахтера в Донецк.

Бронзовая фигура хранилась на тренировочной базе Шахтера в Киеве. В 2020 году клуб планировал открыть скульптуру по случаю 75-летнего юбилея Луческу, но планы изменились после того, как румынский специалист возглавил киевское Динамо.

Напомним, Луческу тренировал Шахтер с 2004 по 2016 год. Под руководством румына донецкая команда восемь раз становилась чемпионом Украины и выиграла Кубок УЕФА-2009.

Читайте также:
«Это все отыгранный материал». Маркевич оценил результативную победу Шахтера над Бешикташем в Лиге Европы

Сейчас Луческу возглавляет национальную сборную Румынии по футболу. 29 июля ему исполнится 80 лет.

Ранее Луческу сообщил, когда покинет пост главного тренера сборной Румынии.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Мирча Луческу ФК Шахтер Футбол

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies