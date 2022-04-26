Стало известно, сколько Шахтер собрал денег для помощи Украине за благотворительный матч против турецкого гранда

26 апреля, 14:50
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Доход от благотворительных матчей Шахтера идет на помощь Украине (Фото:ФК Шахтер)

Доход от благотворительных матчей Шахтера идет на помощь Украине (Фото:ФК Шахтер)

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Донецкий Шахтер озвучил сумму, которую удалось собрать на нужды Украины благодаря благотворительному матчу против стамбульского Фенербахче (0:1).

Благотворительная игра между Фенербахче и Шахтером принесла Украине 5 миллионов гривен, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Средства передадут украинским гражданам и медикам. Вырученные деньги также будут направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.

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Следующий благотворительный матч Шахтер сыграет 1 мая против хорватского Хайдука.

Ранее сообщалось, что за благотворительный матч Шахтера против греческого Олимпиакоса удалось собрать 102 тысяч евро.

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Теги:   Футбол ФК Шахтер Война в Украине Фенербахче

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