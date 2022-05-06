«Шансы очень высокие». Лидер Шахтера подтвердил возможный переход в английский клуб 6 мая, 18:42 Цей матеріал також доступний українською Соломон стал игроком Шахтера в январе 2019 года (Фото:ФК Шахтер)

Израильский полузащитник донецкого Шахтера Манор Соломон прокомментировал возможный переход в лондонский Фулгэм.



Соломон подтвердил, что он близок к переходу в Фулхэм и скоро трансфер может состояться официально.

"Не могу сказать, что соглашение закрыто, что я уже покинул Шахтер и перешел в Англию. Еще нет, но шансы, что я буду играть в Англии – очень высокие. Это была мечта моего детства. Это лучшая лига в мире. Скоро я буду там", - заявил Соломон.

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Футболист отметил, что у него есть предложения от топ-клубов из других чемпионатов, однако поиграть в английской Премьер-лиге - его мечта.

"Весь футбол сходится туда. Поиграв в Европе несколько лет, понимаешь, что все хотят туда попасть. Даже игроки, которые играют в высших лигах Германии, Испании, Италии, со временем хотят попасть в английскую Премьер-лигу, пусть и не в самые крупные команды. Это главная сцена в футболе", – рассказал футболист.

Ранее сообщалось, что летом Шахтер готов устроить массовую распродажу футболистов.

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