«Не знаю, где я буду играть». Один из лидеров Шахтера анонсировал свой уход из клуба

27 мая, 15:27
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Манор Соломон близок к уходу из Шахтера (Фото:ФК Шахтер)

Манор Соломон близок к уходу из Шахтера (Фото:ФК Шахтер)

Израильский полузащитник донецкого Шахтера Манор Соломон, скорее всего, в ближайшее время покинет «горняков».

Соломон предположил, что в следующем сезоне будет выступать за другую команду, однако в какой именно израильский футболист пока не знает, сообщает Walla.

Комментируя информацию о возможном переходе в лондонский Фулхэм, который интересовался игроком, футболист заявил, что многие сообщения по этому поводу не соответствуют действительности.

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«Я не знаю, каким будет мое будущее и где я буду играть в следующем сезоне. Скорее всего, я больше не буду играть в Шахтере и подпишу контракт с другим клубом. Пока не знаю, где я окажусь, но это вопрос времени. Будет ли трансфер в Фулхэм? Большинство публикаций на этот счет неверны», — цитирует Соломона

Ранее сообщалось, что и Соломон близок к переходу в лондонский Фулхэм, а сам израильтянин, комментируя возможный трансфер в лондонский клуб, заявлял, что его шансы стать игроком английской команды «очень высокие», но впоследствии журналист Николо Скира заявил, что трансфер сорвался.

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Теги:   Футбол Трансферы Премьер-лига Украины ФК Шахтер

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