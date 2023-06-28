Шахтер сыграет благотворительный матч против клуба английской Премьер-лиги в поддержку Украины

28 июня, 13:00
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Футболисты Шахтера (Фото:ФК Шахтер Донецк)

Футболисты Шахтера (Фото:ФК Шахтер Донецк)

Донецкий клуб в матче с Тоттенхэмом, который будет соперником «горняков» в благотворительном поединке, имеет целью собрать средства для пострадавших от российской агрессии. Также на Стэмфорд Бридж состоится благотворительный матч между командами Зинченко и Шевченко.

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Об этом сообщает Футбол 24.

По информацию источника, благотворительный матч состоится 6 августа на домашнем стадионе Тоттенхэма в Лондоне.

Отмечается, что Шахтер уже обратился в УПЛ с официальным письмом, в котором попросил сместить дату проведения матча второго тура чемпионата Украины на 2 августа (среда).

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Все собранные средства с матча в Лондоне Шахтер отправит ВСУ, а также на гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим от войны с Россией.

Также недавно Заря отреагировала на возможный уход главного тренера в донецкий Шахтер.

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Ранее сообщалось, что легендарный тренер возглавит команду Зинченко в благотворительном матче против команды Шевченко 5 августа.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Шахтер Тоттенхэм

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