Шахтер сыграет благотворительный матч против клуба английской Премьер-лиги в поддержку Украины 28 июня, 13:00 Футболисты Шахтера (Фото:ФК Шахтер Донецк)

Донецкий клуб в матче с Тоттенхэмом, который будет соперником «горняков» в благотворительном поединке, имеет целью собрать средства для пострадавших от российской агрессии. Также на Стэмфорд Бридж состоится благотворительный матч между командами Зинченко и Шевченко.

Об этом сообщает Футбол 24.

По информацию источника, благотворительный матч состоится 6 августа на домашнем стадионе Тоттенхэма в Лондоне.

Отмечается, что Шахтер уже обратился в УПЛ с официальным письмом, в котором попросил сместить дату проведения матча второго тура чемпионата Украины на 2 августа (среда).

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Все собранные средства с матча в Лондоне Шахтер отправит ВСУ, а также на гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим от войны с Россией.

Также недавно Заря отреагировала на возможный уход главного тренера в донецкий Шахтер.

Ранее сообщалось, что легендарный тренер возглавит команду Зинченко в благотворительном матче против команды Шевченко 5 августа.