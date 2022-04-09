Футболисты Шахтера сыграли благотворительный матч в футболках с названиями украинских городов вместо фамилий — фото 9 апреля, 21:50 Цей матеріал також доступний українською Шахтер начал серию благотворительных матчей (Фото:REUTERS/Louiza Vradi)

Донецкий Шахтер сыграл в Афинах благотворительный матч с греческим Олимпиакосом.

На поединок с грецким грандом игроки вышли в специальных футболках, на которых вместо фамилий нанесены названия украинских городов, пострадавших от российских оккупантов - Мариуполь, Ирпень, Буча, Гостомель, Харьков, Волноваха, Чернигов, Херсон, Ахтырка и Николаев.

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Матч завершился минимальной победой Олимпиакоса со счетом 1:0.

Средства, вырученные от поединка, будут направлены на гуманитарную помощь жителям Украины.

Ранее сообщалось, что донецкий Шахтер во время войны получил разрешение на выезд футболистов из Украины.

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