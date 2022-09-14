Шахтер благодаря голу Мудрика избежал поражения от Селтика в матче Лиги чемпионов 14 сентября, 21:42 Мудрик спас Шахтер от поражения (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Донецкий Шахтер сыграл вничью 1:1 с шотландским Селтиком во втором туре группового раунда Лиги чемпионов.

Шахтер пропустил довольно быстро — уже на 10-й минуте Хакшабанович отдал на забегающего Хатате, который пробил и мяч после рикошета от Бондаренко влетел в сетку.

После этого Шахтер выровнял игру, а на 29-й минуте «горнякам» удалось сравнять счет, когда Судаков отдал на ход Мудрику, который на скорости сблизился с воротами и пробил над голкипером.

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Уже через несколько минут Швед отправил в ворота Селтика еще один мяч, однако он не был засчитан из-за офсайда.

Во втором тайме больше шансов выйти вперед имел Селтик, однако Шахтеру удалось отстоять ничью.

После двух туров в активные донецкого клуба четыре очка, и он занимает первое место в группе, однако Реал ат Лейпциг свой матч еще не сыграли.

Шахтер — Селтик 1:1

Голы: Мудрик, 29 — Бондаренко, 10 (авт)

В предыдущем туре Шахтер на выезде разгромил Лейпциг со счетом 4:1.



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