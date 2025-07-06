Донецкий Шахтер провел второй контрольный поединок на сборах в Словении в рамках подготовки к следующему сезону.

Соперником команды Арды Турана стал чешский Словацко, который в прошлом сезоне финишировал на 13-м месте в своем чемпионате.

Именно чехи открыли счет в матче. В середине первого тайма Марек Гавлик пробил со штрафного с близкого расстояния, рикошет от Артема Бондаренко дезориентировал голкипера Дмитрия Ризныка.

Реклама

«Горняки» отыгрались на 71-й минуте. Невертон головой замкнул подачу Марьяна Шведа с правого фланга.

Напомним, в первом контрольном матче в Словении Шахтер минимально обыграл хорватскую Горицу. Это был дебютный поединок донецкой команды под руководством Арды Турана.

Товарищеский матч

Шахтер (Украина) — Словацко (Чехия) — 1:1

Голы: Невертон, 71 — Гавлик, 26

10 июля Шахтер начнет еврокубковую кампанию сезона 2025/26. «Горняки» сыграют против финского Ильвеса в первом матче стартового квалификационного раунда Лиги Европы.

Мы писали, что Динамо разгромило бывший клуб Милевского в товарищеском матче.