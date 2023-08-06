Последняя игра Пятова. Шахтер не сумел сотворить сенсацию в матче с топ-клубом Англии 6 августа, 18:11 Кейн забил четыре гола (Фото:ФК Тоттенхэм)

Донецкий Шахтер уступил лондонскому Тоттенхэму со счетом 1:5 в благотворительном матче в поддержку Украины.

Тоттенхэм открыл счет на 38-й минуте благодаря реализованному пенальти в исполнении Кейна.

В конце первого тайма Келси сравнял счет, эффектно замкнув навес, но создать сенсацию «горнякам» не удалось.

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Во втором тайме в воротах донецкого клуба побывали еще четыре мяча — трижды забил Кейн, оформив покер, а точку поставил Скарлетт

Свою последнюю игру в составе Шахтера провел вратарь Андрей Пятов, который ранее объявил о завершении карьеры.

Тоттенхэм — Шахтер 5:1

Голы: Кейн, 38 (пен), 50, 55, 79, Скарлетт, 90+4 — Келси, 45

Накануне команды Шевченко и Зинченко сыграли вничью в благотворительном матче Game4Ukraine в поддержку Украины.