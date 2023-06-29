«Больше, чем футбол»: тренер английского гранда эмоционально отреагировал на благотворительный матч с Шахтером

29 июня, 14:05
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Ангел Постекоглу (Фото:Reuters/Lee Smith)

Ангел Постекоглу (Фото:Reuters/Lee Smith)

Главный тренер Тоттенхэма Ангел Постекоглу высказался о поединке в поддержку Украины.

Специалист отметил важность игры, ведь она нацелена на поддержку украинского народа, который сражается с российскими оккупантами.

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«Шахтер — это команда, которая стабильно добивается успеха и даст нам идеальную проверку в преддверии нового сезона.

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Однако, как мы все знаем, этот матч является чем-то гораздо больше, чем футбол. Это возможность для клуба и наших болельщиков объединиться, чтобы продемонстрировать поддержку и солидарность с народом Украины в очень тяжелые времена.

Это обещает быть особым событием для меня, поскольку я впервые буду выступать перед нашими домашними трибунами, и для мира, чтобы снова увидеть, что футбол обладает уникальной способностью объединять людей в поддержку добрых дел", — приводит слова тренера официальный сайт Шахтера.

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Напомним, донецкий клуб проведет с Тоттенхэмом благотворительный матч в поддержку Украины. Игра состоится 6 августа на домашнем стадионе «шпор». Деньги, которые будут собраны во время встречи, «горняки» отправить ВСУ и на гуманитарную поддержку украинцев.

Ранее сообщалось, что Шахтер подаст в суд на английский гранд, который намерен бесплатно переманить игрока.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Шахтер

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