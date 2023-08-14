Запретить заниматься футболом. Шахтер требует жестко наказать Тете за переход в Галатасарай — СМИ

14 августа, 09:56
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Тете (Фото:Скриншот)

Тете (Фото:Скриншот)

Донецкий Шахтер недоволен бесплатным переходом бразильского вингера Тете в турецкий клуб, сообщает Fotospor.

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«Горняки» требуют от ФИФА запретить игроку заниматься футболом. Дончане заявили, что Тете стал игроком Галатасарая, имея действующий контракт Шахтером.

Бразилец мог заморозить соглашение с чемпионами Украины согласно правилам ФИФА, однако клуб указывает, что вингер уже был в Украине после начала полномасштабного российского вторжения. Это для них это является ключевым аргументом.

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Также Шахтер просит наказать Галатасарай, запретив клубу подписывать новых футболистов.

После приостановления контракта с «горняками» Тете играл за Лион и Лестер на правах аренды.

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К Шахтеру бразилец присоединился в 2019-м году. За 108 матчей в составе донецкого клуба футболист забил 31 гол и отдал 15 голевых передач.

Ранее сообщалось, что российский футболист будет играть в Лиге чемпионов за клуб Ла Лиги.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Шахтер Галатасарай

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