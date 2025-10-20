Шахтер требует два миллиона евро за бразильца, который отказывается возвращаться в Украину

Донецкий Шахтер готов продать бразильского полузащитника Майкона, который выступает на правах аренды за Коринтианс.

Украинский клуб обратился к Коринтиансу с предложением начать переговоры по полноценному трансферу Майкона. Срок аренды футболиста истекает в декабре 2025 года, и Шахтер исключает вариант с новой арендой, пишет ESPN.

По данным источника, донецкий клуб требует за 28-летнего футболиста примерно два миллиона евро.

Сообщается, что Коринтианс раздумывает над предложением «горняков». Если бразильцы откажутся выкупать Майкона, то Шахтер готов вернуть футболиста в свой состав. Контракт с Майконом рассчитан до конца 2027 года.

Украинский клуб не устраивает, что Коринтианс до сих пор не заплатил за предыдущие аренды Майкона в 2023 и 2024 годах. Долг бразильского клуба перед Шахтером составляет один миллион евро.

Напомним, Коринтианс арендовал футболиста Шахтера после полномасштабного вторжения России в 2022 году. Хавбек заявлял, что не хочет возвращаться в Украину, пока здесь идет война.

Шахтер приобрел Майкона именно у Коринтианса летом 2018 года за более чем шесть миллионов евро.

