«Спасибо за все». Шахтер организовал трогательное прощание с легендой клуба — видео 6 августа, 19:58 Пятов выступал за Шахтер с 2007 года (Фото:ФК Шахтёр)

Вратарь Андрей Пятов, который ранее объявил о завершении карьеры, сыграл последний матч за донецкий Шахтер.

Пятов вышел в стартовом составе «горняков» в благотворительном матче против лондонского Тоттенхэма.

Вратарь отыграл всего 17 минут, после чего был заменен на Дмитрия Ризныка.

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Когда Пятов покидал поле, игроки, тренеры и работники Шахтера устроили ему коридор почета, сквозь который голкипер прошел под громкие овации болельщиков.

«Спасибо за все, легенда», — говорится в сообщении клуба в Twitter.

Пятов выступал за Шахтер с 2007 года. Он сыграл за «горняков» 482 матча — это третий показатель в истории клуба и наибольшее количество игр среди вратарей.

Пятов 11 раз становился чемпионом Украины, 8 раз выигрывал Кубок страны, 6 — Суперкубок. В 2009 году он стал обладатель Кубка УЕФА.

На его счету 102 матча за сборную Украины.

Сообщалось, что после завершения карьеры Пятов вошел в тренерский штаб Шахтера.