На 89-й минуте матча при счете 2:2 полузащитник Динамо Константин Губенко сделал навес с правого фланга, но мяч от сильного ветра мяч неожиданно изменил траекторию и залетел прямо за шиворот вратарю Шахтера.

Этот гол стал решающим и принес киевскому клубу победу 3:2.

После матча игрок признался, что он делал именно навес и гол стал неожиданностью даже для него.

«Конечно передача. Просто подавал на дальнюю штангу, но ветер немножко нам помог в этом эпизоде, поэтому так получилось. Я думаю, это мой любимый гол в карьере», — сказал Губенко

Несмотря на поражение, Шахтер с 27 очками сохраняет первое место в турнирной таблице чемпионата U-19, а Динамо идет вторым, отставая на два балла.

Шахтер U-19 — Динамо U-19 2:3

Голы: Сметана, 60, Петрук, 75 — Пономаренко, 35, 55, Губенко, 89

Ранее взрослая команда Динамо выбила Шахтер из Кубка Украины из Кубка Украины. Уже 2 ноября клубы сыграют в рамках чемпионата Украины.