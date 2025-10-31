Судьбу матча Шахтер — Динамо в юношеском чемпионате решил ветер — видео фантастического гола
Победу Динамо принес Губенко (Фото: ФК Динамо)
Динамо U-19 победило Шахтер U-19 со счетом 3:2 в матче 11 тура юношеской лиги Украины.
На 89-й минуте матча при счете 2:2 полузащитник Динамо Константин Губенко сделал навес с правого фланга, но мяч от сильного ветра мяч неожиданно изменил траекторию и залетел прямо за шиворот вратарю Шахтера.
Этот гол стал решающим и принес киевскому клубу победу 3:2.
После матча игрок признался, что он делал именно навес и гол стал неожиданностью даже для него.
«Конечно передача. Просто подавал на дальнюю штангу, но ветер немножко нам помог в этом эпизоде, поэтому так получилось. Я думаю, это мой любимый гол в карьере», — сказал Губенко
Несмотря на поражение, Шахтер с 27 очками сохраняет первое место в турнирной таблице чемпионата U-19, а Динамо идет вторым, отставая на два балла.
Шахтер U-19 — Динамо U-19 2:3
Голы: Сметана, 60, Петрук, 75 — Пономаренко, 35, 55, Губенко, 89
Ранее взрослая команда Динамо выбила Шахтер из Кубка Украины из Кубка Украины. Уже 2 ноября клубы сыграют в рамках чемпионата Украины.