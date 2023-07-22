Шахтер — Утрехт: прямая трансляция товарищеского матча — видео
«Горняки» готовятся к сезону (Фото:ФК Шахтер)
В субботу, 22 июля, донецкий клуб проведет спарринг с командой из Нидерландов.
Игра начнется в 15:00 по киевскому времени. Трансляция будет доступна на YouTube-канале «горняков».
ШАХТЕР — УТРЕХТ: ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Утрехт, созданный в одноименном городе в июле 1970 года, имеет статус крепкого середняка в нидерландском футболе: со дня основания клуб ни разу не вылетал из Эредивизии, но и выше третьего места (сезон-1980/81) не поднимался. При этом не зря у команды есть прозвище Cupfighters («Кубковые бойцы»), ведь трижды в истории выигрывала Кубок Нидерландов (1985, 2003, 2004).
Год назад, 30 июля 2022-го, Утрехт и Шахтер также встречались в контрольном поединке, завершившемся вничью — 2:2.
Ранее мы писали, что Шахтер назначил нового главного тренера.
Напомним, что Патрик ван Леувен был признан лучшим тренером сезона в УПЛ.