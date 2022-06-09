Увольнение или неоплачиваемый отпуск. Шахтер хочет сократить количество сотрудников — СМИ

9 июня, 14:58
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Накануне Ахметов объявил о выделении 60 млн гривен для помощи украинскому футболу (Фото:ФК Шахтер)

Накануне Ахметов объявил о выделении 60 млн гривен для помощи украинскому футболу (Фото:ФК Шахтер)

Донецкий Шахтер предложил части сотрудников уволиться или уйти в неоплачиваемый отпуск, сообщает Tribuna.com.

По информации портала, количество работников украинского футбольного клуба может снизиться.

Как отмечает сайт, «Горняки» сделали предложение части своих сотрудников уволиться или уйти в неоплачиваемый отпуск, начиная с июля.

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Примечательно, что накануне президент Шахтера Ринат Ахметов объявил о выделении 60 млн гривен в помощь клубам профессиональных лиг Украины и детским футбольным проектам для подготовки к новому сезону.

В конце апреля голкипер Шахтера Андрей Пятов рассказал, что клуб на три месяца приостановил контракты футболистов и не платит зарплату.

Также директор донецкого клуба по стратегическому развитию и коммуникациям Юрий Свиридов сообщал, что бразильские футболисты команды не получают зарплату, а их контракты приостановлены до 30 июня 2022 директивой ФИФА.

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Теги:   Футбол Отпуск Увольнение ФК Шахтер Сокращение сотрудников

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