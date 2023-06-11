«Горняки» узнали номер корзины в Лиге чемпионов 2023/24: потенциальные соперники Шахтера 11 июня, 13:40 Шахтер сыграет в ЛЧ (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

По итогам финального матча в Стамбуле между Манчестер Сити и Интером определился посев донецкого клуба при жеребьевке группового этапа крупнейшего европейского клубного турнира в следующем сезоне.

Шахтер попал в третью корзину из-за победы Манчестер Сити. В случае триумфа Интера «горняки» оказались бы во второй посевной корзине.

Участники Лиги чемпионов 2023/24:

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1 корзина: Манчестер Сити, Севилья, Барселона, Наполи, Бавария, ПСЖ, Бенфика, Фейеноорд

2 корзина: Реал, Манчестер Юнайтед, Интер, Боруссия Д, Атлетико, Лейпциг, Порту, Арсенал

3 корзина: Шахтер, Зальцбург, Милан, Лацио, Црвена Звезда

3 или 4 корзина: Реал Сосьедад, Селтик, Ньюкасл, 4 победителя квалификации чемпионского пути, 2 победителя квалификации пути лиг

4 корзина: Унион, Ланс

Напомним, что Шахтер стал чемпионом Украины сезона 2022/23, что гарантировало клубу участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что на матче между Манчестер Сити и Интером у болельщика пытались забрать украинский флаг.