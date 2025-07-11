Шахтер подписал участника клубного ЧМ, который в 2022-м покинул команду благодаря правилу ФИФА

Марлон снова стал игроком Шахтера (Фото: ФК Шахтер)

29-летний бразильский защитник Марлон, который ранее выступал за Шахтер, вернулся в донецкую команду.

Об этом пишет пресс-служба Горняков.

Детали контракта не сообщают. Переход состоялся на правах свободного агента из Лос-Анджелеса. Марлон уже присоединился к команде на сборах в Словении. В клубе его тепло встретили.

Впервые бразилец подписал контракт с Шахтером летом 2021 года. Тогда Марлон перешел в украинский клуб из Сассуоло за 12 миллионов евро и провел за Горняков 22 матча.

После начала полномасштабного вторжения России футболист по правилу ФИФА, которое позволяло легионерам не оставаться в Украине, играл в арендах за итальянскую Монцу (2022−2023) и бразильский Флуминенсе (2023−2024). А в прошлом году Марлон разорвал контракт с Шахтером и в сентябре перешел в ФК Лос-Анджелес. Он принял участие во всех 4 играх команды на Клубном чемпионате мира-2025.

Кстати, уже 11 июля бразилец может снова сыграть за Шахтер в товарищеском матче на словенских сборах против местного Гросупле.

А 17 июля команду Арды Турана ожидает ответный гостевой матч с финским Ильвесом в первом отборочном раунде Лиги Европы. Игра в Польше для Шахтера завершилась разгромной победой (6:0).

Ранее мы писали, что игрок Шахтера стал отцом в день своего рождения и успеха в Лиге Европы.

