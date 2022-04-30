«Чтобы стать сильнее после войны». Шахтер организует необычный аукцион в поддержку Украины

30 апреля, 11:53
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Шахтер собрал более 5 млн гривен за благотворительный матч с турецким Фенербахче (Фото:ФК Шахтер)

Шахтер собрал более 5 млн гривен за благотворительный матч с турецким Фенербахче (Фото:ФК Шахтер)

Донецкий Шахтер и платформа Binance NFT выпустят эксклюзивную коллекцию NFT в поддержку украинцев, которые пострадали от войны, сообщает официальный сайт «горняков».

Аукцион стартует 7 мая и продлится ровно неделю. Каждый из обладателей лотов получит одну из девяти футболок Шахтера из лимитированной серии. На них будут нанесены автографы игроков и тренеров «горняков».

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Комментируя такую инициативу, генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин сказал: «Как один из самых популярных профессиональных футбольных клубов в Украине, ФК Шахтер на протяжении долгих лет получал много любви, теплых чувств и поддержки от наших местных болельщиков.

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Мы стремимся помочь украинскому обществу стать еще сильнее после этой войны. Наше партнерство с Binance поможет собрать средства на гуманитарные нужды Украины".

Сообщалось, что Шахтер собрал более 5 млн гривен за благотворительный матч с турецким Фенербахче.

Перед самой игрой против стамбульского клуба «горняки» напомнили о маленьких украинцах, которые погибли во время войны в Украине.

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Теги:   Футбол Российская агрессия Военное вторжение ФК Шахтер Война в Украине NFT

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