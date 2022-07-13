Шахтер после решения Ахметова выйти из медиабизнеса закрыл клубный телеканал
Клубный телеканал Шахтера работал с 15 апреля 2020 года (Фото:ФК Шахтер)
Донецкий Шахтер объявил о закрытии официального клубного телеканала после того, как владелец и президент «горняков» Ринат Ахметов принял решение выйти из медиабизнеса.
Об этом сообщает официальный сайт Шахтера.
Отмечается, что это вынужденный шаг, детали которого изложены в заявлении Ахметова, а лицензия на эфирную частоту будет возвращена государству.
"Из-за вступления в силу Закона Украины "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" и несовместимость развития частных инвестиций с последствиями действия этого Закона ФК Шахтер обратился в Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию с просьбой аннулировать лицензию на вещание телеканала Shakhtar TV", — говорится в сообщении клуба.
Клубный телеканал Шахтера работал с 15 апреля 2020 года.
Ранее сообщалось, что после решения Рината Ахметова о выходе инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса каналы Медиа Группы Украина начали транслировать национальный телемарафон, а сайты Сегодня и Украина24 перестали обновляться.
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