Шахтер после решения Ахметова выйти из медиабизнеса закрыл клубный телеканал 13 июля, 20:41 Клубный телеканал Шахтера работал с 15 апреля 2020 года (Фото:ФК Шахтер)

Донецкий Шахтер объявил о закрытии официального клубного телеканала после того, как владелец и президент «горняков» Ринат Ахметов принял решение выйти из медиабизнеса.

Об этом сообщает официальный сайт Шахтера.

Отмечается, что это вынужденный шаг, детали которого изложены в заявлении Ахметова, а лицензия на эфирную частоту будет возвращена государству.

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"Из-за вступления в силу Закона Украины "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" и несовместимость развития частных инвестиций с последствиями действия этого Закона ФК Шахтер обратился в Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию с просьбой аннулировать лицензию на вещание телеканала Shakhtar TV", — говорится в сообщении клуба.

Клубный телеканал Шахтера работал с 15 апреля 2020 года.

Ранее сообщалось, что после решения Рината Ахметова о выходе инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса каналы Медиа Группы Украина начали транслировать национальный телемарафон, а сайты Сегодня и Украина24 перестали обновляться.

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