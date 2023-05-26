Шахтер заплатил Ворскле крупную сумму за победу над конкурентом в борьбе за чемпионство в украинской Премьер-лиге — СМИ 26 мая, 11:33 Ворскла улучшила шансы Шахтера на чемпионство (Фото:СК Днепр-1)

Донецкий Шахтер финансово простимулировал полтавскую Ворсклу в матче против Днепра-1 (2:1), который является конкурентом «горняков» в борьбе за золото чемпионата Украины, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, за победу над Днепром-1 Ворскла получила от Шахтера финансовый бонус в размере 150 тыс. долларов на команду.

Футболисты полтавского клуба, которые приняли участие в матче против днепрян, получили примерно по 10 тыс. долларов.

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За два тура до завершения чемпионата Шахтер лидирует и опережает Днепр-1 на пять очков.

Шахтер и Днепр-1 сыграют между собой в следующем туре УПЛ (28 мая), в котором «горняки» могут досрочно стать чемпионами Украины.

Ранее сообщалось, что Шахтер победил Зарю (3:0) в матче 28-го тура украинской Премьер-лиги.