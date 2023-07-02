Шахтер заплатит солидную сумму за нового тренера и выплатит компенсацию Йовичевичу 2 июля, 08:45 Игор Йовичевич (Фото:ФК Шахтер via Facebook)

Донецкий Шахтер в ближайшее время получит нового тренера после увольнения Игоря Йовичевича.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, руководить донецкой командой будет нынешний тренер Зари Патрик ван Леувен.

Шахтер выплатит луганскому клубу 700 тысяч евро за выкуп контракта специалиста.

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Отмечается, что «горняки» также заплатят Йовичевичу 500 тысяч евро в качестве компенсации за досрочное прекращение сотрудничества.

Напомним, хорват возглавлял Шахтер с июля 2022 года. Под его руководством команда стала чемпионом Украины по итогу прошлого сезона.

Ранее сообщалось, что легионер Шахтера объявил о своем уходе из клуба.