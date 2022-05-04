Директор Шахтера опроверг слухи о продолжении выплаты зарплаты бразильским игрокам во время войны 4 мая, 21:53 Цей матеріал також доступний українською После начала войны почти все легионеры покинули Шахтер (Фото:ФК Шахтер)

Директор донецкого Шахтера по стратегическому развитию и коммуникациям Юрий Свиридов объяснил ситуацию с выплатой зарплаты бразильским легионерам во время войны.



В комментарии FanDay Свиридов подчеркнул, что бразильские футболисты Шахтера не получают зарплату в донецком клубе, поскольку их контракты приостановлены.

«Бразильские футболисты Шахтера не получают зарплату в нашем клубе. Их контракты приостановлены до 30 июня 2022 директивой ФИФА», — сказал Свиридов.

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Функционер отметил, что игроки, перешедшие в аренду, получают зарплату от клубов, за которые они сейчас выступают.



«В этом случае зарплату выплачивает не Шахтер, а клуб, с которым подписано соглашение об аренде», — добавил Свиридов.



Ранее голкипер Шахтера Андрей Пятов рассказал, что клуб на три месяца приостановил контракты футболистов и не платит зарплату.



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