Директор Шахтера опроверг слухи о продолжении выплаты зарплаты бразильским игрокам во время войны

4 мая, 21:53
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После начала войны почти все легионеры покинули Шахтер (Фото:ФК Шахтер)

После начала войны почти все легионеры покинули Шахтер (Фото:ФК Шахтер)

Директор донецкого Шахтера по стратегическому развитию и коммуникациям Юрий Свиридов объяснил ситуацию с выплатой зарплаты бразильским легионерам во время войны.

В комментарии FanDay Свиридов подчеркнул, что бразильские футболисты Шахтера не получают зарплату в донецком клубе, поскольку их контракты приостановлены.

«Бразильские футболисты Шахтера не получают зарплату в нашем клубе. Их контракты приостановлены до 30 июня 2022 директивой ФИФА», — сказал Свиридов.

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Функционер отметил, что игроки, перешедшие в аренду, получают зарплату от клубов, за которые они сейчас выступают.

«В этом случае зарплату выплачивает не Шахтер, а клуб, с которым подписано соглашение об аренде», — добавил Свиридов.

Ранее голкипер Шахтера Андрей Пятов рассказал, что клуб на три месяца приостановил контракты футболистов и не платит зарплату.

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Теги:   Футбол ФК Шахтер Война в Украине

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