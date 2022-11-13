«Особенный мяч на сегодняшней игре». Судья вышла на матч Шахтера и Зари с арбузом — фото 13 ноября, 21:23 Екатерина Монзуль с арбузом в руке перед матчем Шахтера и Зари (Фото:ФК Шахтер via Twitter)

Главная судья матча 13-го тура украинской Премьер-лиги между донецким Шахтером и луганской Зарей Екатерина Монзуль вышла на поле с арбузом в руках.



Такой оригинальный поступок был посвящен освобождению Херсона от российских оккупантов.

Фото Монзуль с арбузом был опубликован пресс-службой Шахтера в Twitter.

В комментарии к посту было написано: «Особенный мяч на сегодняшней игре. Херсон — это Украина».

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Сам матч между Шахтером и Зарей завершился вничью со счетом 2:2.

Ранее на освобождение Херсона отреагировал бывший игрок «горняков» Виктор Коваленко.