«Вы не помогаете, а уничтожаете нас». Шахтер выдвинул претензии к ФИФА 26 мая, 17:48 Сергей Палкин (Фото:ФК Шахтёр)

Генеральный директор «горняков», которые в ближайшее время могут завоевать золотые медали УПЛ, прокомментировал то, что организация еще на год разрешила легионерам приостанавливать контракты из-за войны.

Правило приобрело изменения и не распространяется на новые соглашения в Украине и России.

«Мы уже потеряли примерно 40 миллионов евро из-за этого решения ФИФА. И сейчас рискуем потерять столько же.

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В ФИФА говорят, что на них давил профсоюз футболистов FIFPRO, который требовал вообще предоставить всем легионерам статус свободных агентов. И ФИФА вроде бы уже пошла на компромисс своим решением.

Но мне кажется, что это политический вопрос. Мы же понимаем, какие у ФИФА отношения с Россией. И это еще один момент, который меня невероятно бесит. Как можно было принимать одинаковые решения в отношении нас и российского футбола.

Эй, вы там ничего не перепутали? Они — агрессор, а мы — пострадавшие. Вы уничтожаете нас, а не помогаете.

Хорошо, что сейчас начались какие-то консультации и разговоры о создании фонда поддержки украинского футбола. Это хоть какой-то сдвиг", — цитирует Палкина KDK.

Напомним, что после начала полномасштабной войны в Украине, ФИФА разрешила легионерам замораживать свои контракты в украинских и российских клубах.

Ранее сообщалось, что Шахтер обыграл Зарю (3:0) и приблизился к чемпионству.