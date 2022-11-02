«Очень расстроена этим». Шакира разочаровалась в Пике после его поступка — журналистка

2 ноября, 21:00
Поделиться:
Шакира и Жерар Пике (Фото:REUTERS/Albert Gea/File Photo)

Шакира и Жерар Пике (Фото:REUTERS/Albert Gea/File Photo)

Колумбийская певица Шакира разочаровалась в своем бывшем избраннике защитнике Барселоны Жераре Пике после того, как тот так и не навестил ее больного отца.

Об этом сообщает telecinco.es со ссылкой на слова журналистки Адрианы Дорронсоро в эфире El programa de Ana Rosa.

«Шакира очень расстроена тем, что Пике не навестил его и не осведомился о его здоровье», — сказала Дорронсоро.

Видео дня

Читайте также:
Пике впервые попал в объективы камер с новой девушкой после расставания с Шакирой — фото

Летом этого года Шакира сообщила, что ее отец упал и серьезно ударился, поэтому ему понадобилась госпитализация.

Ранее певица впервые рассказала о расставании с Пике, назвав его шокирующим и тяжелым.

Сам футболист после ухода от Шакиры уже завел новые отношения — с 23-летней студенткой Кларой Чиа Марти.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Шакира

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X