«Очень расстроена этим». Шакира разочаровалась в Пике после его поступка — журналистка 2 ноября, 21:00 Шакира и Жерар Пике (Фото:REUTERS/Albert Gea/File Photo)

Колумбийская певица Шакира разочаровалась в своем бывшем избраннике защитнике Барселоны Жераре Пике после того, как тот так и не навестил ее больного отца.

Об этом сообщает telecinco.es со ссылкой на слова журналистки Адрианы Дорронсоро в эфире El programa de Ana Rosa.

«Шакира очень расстроена тем, что Пике не навестил его и не осведомился о его здоровье», — сказала Дорронсоро.

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Летом этого года Шакира сообщила, что ее отец упал и серьезно ударился, поэтому ему понадобилась госпитализация.

Ранее певица впервые рассказала о расставании с Пике, назвав его шокирующим и тяжелым.

Сам футболист после ухода от Шакиры уже завел новые отношения — с 23-летней студенткой Кларой Чиа Марти.