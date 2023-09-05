Нашли замену. Сборная Украины потеряла ключевого игрока перед матчами с Англией и Италией

5 сентября, 13:19
Поделиться:
Шапаренко понадобится три недели на восстановление (Фото:Николай Шапаренко via Instagram)

Шапаренко понадобится три недели на восстановление (Фото:Николай Шапаренко via Instagram)

Полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко не поможет сборной Украины в ближайших матчах отбора на Евро-2024.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Шапаренко получил повреждение сухожилия двуглавой мышцы бедра в матче квалификации Лиги конференций против стамбульского Бешикташа.

Видео дня

Читайте также:

Мудрик (Фото:REUTERS/Ognen Teofilovski) «Не рад тебя видеть». Михаил Мудрик остроумно потроллил Трубина в расположении национальной сборной Украины — фото

На восстановление игроку понадобится три недели, поэтому игрок покинул расположение сборной Украины и не сыграет против Англии и Италии.

Вместо Шапаренко из резервного состава в основной вызвали полузащитника Днепра-1 Александра Пихаленка, который сегодня, 5 сентября, должен прибыть в национальную команду.

9 сентября Украина во Вроцлаве примет Англию, а 12 сентября в Милане сыграет против Италии.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав национальной команды.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Сборная Украины Сборная Англии Сборная Италии Евро-2024

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X