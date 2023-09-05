Нашли замену. Сборная Украины потеряла ключевого игрока перед матчами с Англией и Италией 5 сентября, 13:19 Шапаренко понадобится три недели на восстановление (Фото:Николай Шапаренко via Instagram)

Полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко не поможет сборной Украины в ближайших матчах отбора на Евро-2024.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Шапаренко получил повреждение сухожилия двуглавой мышцы бедра в матче квалификации Лиги конференций против стамбульского Бешикташа.

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На восстановление игроку понадобится три недели, поэтому игрок покинул расположение сборной Украины и не сыграет против Англии и Италии.

Вместо Шапаренко из резервного состава в основной вызвали полузащитника Днепра-1 Александра Пихаленка, который сегодня, 5 сентября, должен прибыть в национальную команду.

9 сентября Украина во Вроцлаве примет Англию, а 12 сентября в Милане сыграет против Италии.



Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав национальной команды.