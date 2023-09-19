Звезда сборной Украины засветился с дочерью легендарного бомбардира Динамо — фото
Николай Шапаренко (Фото:ФК Динамо Киев)
Полузащитник Динамо Николай Шапаренко общается с Кристиной Шацких — дочерью лучшего бомбардира в истории УПЛ Максима Шацких.
Украинский футболист пропустил поединок столичного клуба с Ворсклой (2:0) из-за травмы. Несмотря на это, Николай присутствовал на матче, поддерживая партнеров с трибун.
Шапаренко попал в объективы телекамер во время трансляции поединка, а компанию ему составила Кристина Шацких — дочь Максима Шацких. Об этом утверждает Tribuna.com.
Николай и Кристина в мае текущего года были на матче Динамо с Черноморцем.
Возможно, между ними есть романтические или дружеские отношения. Они также тепло общаются в социальных сетях, об этом говорят комментарии Шапаренко под постами девушки в Instagram.
Ранее сообщалось, что жена футболиста сборной Украины попозировала в откровенном образе Playboy.