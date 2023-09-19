Звезда сборной Украины засветился с дочерью легендарного бомбардира Динамо — фото

19 сентября, 20:26
Поделиться:
Николай Шапаренко (Фото:ФК Динамо Киев)

Николай Шапаренко (Фото:ФК Динамо Киев)

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко общается с Кристиной Шацких — дочерью лучшего бомбардира в истории УПЛ Максима Шацких.

Украинский футболист пропустил поединок столичного клуба с Ворсклой (2:0) из-за травмы. Несмотря на это, Николай присутствовал на матче, поддерживая партнеров с трибун.

Видео дня

Читайте также:
Свидетельница невероятного камбэка. Жена Лунина посетила победный матч Реала на обновленном стадионе — фото

Шапаренко попал в объективы телекамер во время трансляции поединка, а компанию ему составила Кристина Шацких — дочь Максима Шацких. Об этом утверждает Tribuna.com.

Tribuna
Фото: Tribuna

Николай и Кристина в мае текущего года были на матче Динамо с Черноморцем.

Tribuna
Фото: Tribuna

Возможно, между ними есть романтические или дружеские отношения. Они также тепло общаются в социальных сетях, об этом говорят комментарии Шапаренко под постами девушки в Instagram.

Tribuna
Фото: Tribuna
Читайте также:
Правила Месси. Аргентинец откровенно рассказал об обычаях в своем доме
instagram.com/krishatskykh
Фото: instagram.com/krishatskykh
instagram.com/krishatskykh
Фото: instagram.com/krishatskykh

Ранее сообщалось, что жена футболиста сборной Украины попозировала в откровенном образе Playboy.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Динамо (Киев) Николай Шапаренко

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X