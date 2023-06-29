Лидер Динамо сделал заявление о том, чтобы отдать свой номер Ярмоленко 29 июня, 11:40 Николай Шапаренко (Фото:ФК Динамо via Instagram)

Полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко высказался о возвращении Андрея Ярмоленко в клуб.

Игрок признался, что рад видеть легенду украинского футбола в команде.

«Меня тогда только начали привлекать к тренировкам первой команды, когда он играл. Я помню тренировки, когда Ярмоленко прощался с командой, когда он переходил в дортмундскую Боруссию.

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Сейчас он возвращается. Только теплые впечатления от Ярмолы. Мы ждем его. Это очень хорошее усиление для нас".

Шапаренко заявил, что отдаст номер, если Ярмоленко попросит.

«Общались по поводу номера? Об этом лучше у него спросить. Готов ли я отдать ему „десятку“, если он попросит? С удовольствием отдам», — сказал Шапаренко в интервью FootballHub.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко сделал огненное заявление после возвращения в Динамо.