Лидер Динамо сделал заявление о том, чтобы отдать свой номер Ярмоленко

29 июня, 11:40
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Николай Шапаренко (Фото:ФК Динамо via Instagram)

Николай Шапаренко (Фото:ФК Динамо via Instagram)

Полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко высказался о возвращении Андрея Ярмоленко в клуб.

Игрок признался, что рад видеть легенду украинского футбола в команде.

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«Меня тогда только начали привлекать к тренировкам первой команды, когда он играл. Я помню тренировки, когда Ярмоленко прощался с командой, когда он переходил в дортмундскую Боруссию.

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Сейчас он возвращается. Только теплые впечатления от Ярмолы. Мы ждем его. Это очень хорошее усиление для нас".

Шапаренко заявил, что отдаст номер, если Ярмоленко попросит.

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«Общались по поводу номера? Об этом лучше у него спросить. Готов ли я отдать ему „десятку“, если он попросит? С удовольствием отдам», — сказал Шапаренко в интервью FootballHub.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко сделал огненное заявление после возвращения в Динамо.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Андрей Ярмоленко ФК Динамо (Киев) Николай Шапаренко

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