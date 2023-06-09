Пронзительное искусство: Звезда Динамо Киев сделал шикарное патриотическое тату — фото
Николай Шапаренко (Фото:ФК Динамо Киев)
Футболист сборной Украины и киевского Динамо Николай Шапаренко похвастался новыми татуировками.
Украинский полузащитник посетил известную тату-мастерицу Ольгу Иванцову, которая сделала ему два изображения.
Шапаренко на правой ноге сделал патриотическое тату.
Вторая татуировка выполнена на правой руке.
В прошедшем сезоне украинец пропустил большею часть игр из-за травмы. На его счету 12 матчей, в которых выполнил две голевые передачи.
Ранее сообщалось, что игрок сборной Аргентины сделал оригинальное тату.