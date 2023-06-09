Пронзительное искусство: Звезда Динамо Киев сделал шикарное патриотическое тату — фото

9 июня, 17:21
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Николай Шапаренко (Фото:ФК Динамо Киев)

Николай Шапаренко (Фото:ФК Динамо Киев)

Футболист сборной Украины и киевского Динамо Николай Шапаренко похвастался новыми татуировками.

Украинский полузащитник посетил известную тату-мастерицу Ольгу Иванцову, которая сделала ему два изображения.

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Шапаренко на правой ноге сделал патриотическое тату.

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Вторая татуировка выполнена на правой руке.

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В прошедшем сезоне украинец пропустил большею часть игр из-за травмы. На его счету 12 матчей, в которых выполнил две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Аргентины сделал оригинальное тату.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Динамо (Киев) Николай Шапаренко

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