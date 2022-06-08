Молдавский клуб объявил о разрыве контракта с украинским тренером, воюющим в ВСУ
Юрий Вернидуб выводил Шериф в групповой этап Лиги чемпионов (Фото:Официальный сайт ФК Шахтер (Солигорск))
Тираспольский Шериф объявил о прекращении сотрудничества с украинским тренером Юрием Вернидубом, который воюет в рядах Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает официальный сайт Шерифа.
В заявлении клуба говорится, что инициатором расторжения сотрудничества стал Вернидуб.
«В связи со сложившимися обстоятельствами и по просьбе украинского специалиста Юрия Вернидуба руководство ФК Шериф и главный тренер клуба прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон», — говорится в заявлении клуба.
Шериф также поблагодарил украинского тренера за работу и заявил, что он навсегда останется в истории клуба.
Вернидуб возглавил Шериф зимой 2021 года, а осенью того же года впервые в истории вывел тираспольский клуб в групповой турнир Лиги чемпионов, где клуб занял третье место в своем квартете и продолжил выступления в Лиге Европы.
После полномасштабного вторжения России Вернидуб вернулся в Украину и вступил в ряды ВСУ.
До начала полномасштабной войны Вернидуб заявлял, что никогда бы не хотел работать в российских клубах.
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