Молдавский клуб объявил о разрыве контракта с украинским тренером, воюющим в ВСУ 8 июня, 14:08 Цей матеріал також доступний українською Юрий Вернидуб выводил Шериф в групповой этап Лиги чемпионов (Фото:Официальный сайт ФК Шахтер (Солигорск))

Тираспольский Шериф объявил о прекращении сотрудничества с украинским тренером Юрием Вернидубом, который воюет в рядах Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает официальный сайт Шерифа.

В заявлении клуба говорится, что инициатором расторжения сотрудничества стал Вернидуб.

«В связи со сложившимися обстоятельствами и по просьбе украинского специалиста Юрия Вернидуба руководство ФК Шериф и главный тренер клуба прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон», — говорится в заявлении клуба.

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Шериф также поблагодарил украинского тренера за работу и заявил, что он навсегда останется в истории клуба.

Вернидуб возглавил Шериф зимой 2021 года, а осенью того же года впервые в истории вывел тираспольский клуб в групповой турнир Лиги чемпионов, где клуб занял третье место в своем квартете и продолжил выступления в Лиге Европы.



После полномасштабного вторжения России Вернидуб вернулся в Украину и вступил в ряды ВСУ.

До начала полномасштабной войны Вернидуб заявлял, что никогда бы не хотел работать в российских клубах.

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