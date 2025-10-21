Запрет Шевченко и молитва Кополовца: культовые цитаты легенд украинского футбола

21 октября, в День болтовни и болтуна, мы собрали высказывания самых ярких фигур украинского футбола.

Футбол — это не только игра, но и искусство эмоций и философии, которое часто рождается сразу после финального свистка. И нередко именно слова, сказанные после неудачной игры, становятся мемами и преследуют героев даже после завершения карьеры.

Михаил Кополовец — «Перед каждой игрой…»

13 лет назад Карпаты уступили донецкому Металлургу (0:0, 6:7 в серии пенальти) в полуфинале Кубка Украины сезона 2011/12.

В чемпионате дела у «зелено-белых» тоже шли не лучшим образом — «львы» заняли лишь 14-е место из 16.

После вылета в шаге от финала полузащитник Карпат Михаил Кополовец в разговоре с журналистом сказал фразу, которая давно стала его визитной карточкой.

«Такий шанс у житті вже може більше і не бути — фінал Кубка і ми так були близько. Таке чуство, шо нас бог наказує за шось. Мені так кажеться. Я, наверноє, знаю за шо, но я не можу вам сказати. Може у церкву сходити? Ми в церкву ходимо перед каждою ігрою. Перед каждою! Перед каждою ігрою ходимо в церкву! Перед каждою ігрою ходимо в церкву! Кому молитися? Перед каждою ігрою наша команда ходить в церкву! Перед каждою!», — сказал Кополовец

Олег Блохин — «Сушит с утра»

В сезоне 2012/13 киевское Динамо заняло третье место в группе Лиги чемпионов и в 1/16 финала Лиги Европы встретилось с Бордо. По сумме двух матчей французский клуб прошел дальше (1:2), а после игры Олег Блохин выдал одну из самых известных своих фраз.

На вопрос журналиста о том, «сушил» ли Бордо игру после ничьей 1:1 в Киеве, наставник ответил коротко и остроумно:

«Как сушили? Чем сушили? Сушит обычно с утра», — сказал Блохин.

Олег Блохин покинул команду в 2014 году / Фото: ФК Динамо

Виталий Кварцяный — «Есть пудели, а есть овчарки»

Легенда луцкого футбола всегда эмоционально реагировал на поражения родной команды. Особенно болезненным для Виталия Кварцяного стало разгромное поражение от Шахтера летом 2015 года — дончане на выезде победили Волынь со счетом 4:1.

После игры тренер не сдержался и резко высказался об уровне команд, сравнив их с породами собак:

«Надо играть агрессивно и сильно, как делали на тренировках. А в реальной игре все происходило иначе. Шахтер надо было загрызть, перекусить. Но что сделаешь, если есть болонки, есть пудели, а есть овчарки», — подытожил Кварцяный.

Фото: Виталий Кварцяный

Евгений Коноплянка — «Мы обкакались»

В 2013 году сборная Украины могла сотворить одну из самых больших сенсаций в своей истории после четвертьфинала чемпионата мира-2006.

В группе отбора на ЧМ-2014 сине-желтые заняли второе место, пропустив вперед Англию.

В плей-офф команда Михаила Фоменко попала на Францию и одержала победу со счетом 2:0 в Киеве.

Однако мысли о мировом первенстве развеялись уже в Париже: подопечные Дидье Дешама совершили камбэк (0:3) и вырвали путевку на мундиаль.

После этого лидер сборной Евгений Коноплянка красноречиво описал ответный матч:

«Я всегда хорошо отзываюсь о наших болельщиках. Они приезжают во Францию, поддерживают и болеют за нас, а мы, извините, обкакались», — сказал Женя

Андрей Шевченко — «Не надо смеяться, сынок»

2019 год стал одним из самых успешных в истории сборной Украины. Подопечные Андрея Шевченко без поражений прошли отбор на Евро-2020.

Однако следующий год не был таким успешным для сине-желтых. В группе А Лиги наций команда начала с победы над Швейцарией (2:1), но затем потерпела серьезные поражения от Испании 0:4, Франции 1:7 (товарищеский матч) и Германии 1:2.

Перед вторым матчем против испанцев нервы дали о себе знать.

За день до игры Шевченко общался с командой на тренировке и услышал смех Виталия Миколенко.

«Не надо смеяться, сынок! Не надо смеяться — мне не до смеха. И никому до смеха завтра не будет. Понятно? Пожалуйста!», — сказал Шевченко.

Ту игру против Испании Украина выиграла (1:0), однако это не помогло нам остаться в элите Лиги наций.

