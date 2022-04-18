Шевченко — о военных преступлениях России: Это не просто война, это геноцид украинского народа

18 апреля, 14:47
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Андрей Шевченко с первых дней войны активно поддерживает Украину (Фото:Андрей Шевченко via Twitter)

Андрей Шевченко с первых дней войны активно поддерживает Украину (Фото:Андрей Шевченко via Twitter)

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Легенда украинского футбола Андрей Шевченко отреагировал на военные преступления России против украинского народа.

В интервью Дмитрию Гордону Шевченко рассказал, что после аннексии Крыма и войны на Донбассе его общение с россиянами изменилось и практически перестал общаться с российской прессой и журналистами.

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«У меня было какое-то предчувствие, что это только начало. Но я не мог до конца поверить в то, что на такой шаг можно пойти… У меня до сих пор не укладывается в голове, зачем это делать, ради каких целей? Начать войну…», — сказал Шевченко.

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Нынешнее российское вторжение экс-футболист и наставник сборной Украины назвал геноцидом украинского народа.

«Мне тяжело найти объяснение, но сейчас у меня позиция однозначно отрицательная относительно русского мира“. Я его не воспринимаю — это война против украинского народа, которую ничто не может оправдать. Это не просто война, это геноцид украинского народа», — подчеркнул Шевченко.

Ранее Андрей Шевченко заявил, что подал документы для приема в своем доме в Лондоне украинских беженцев.

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Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Андрей Шевченко Геноцид Война в Украине

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