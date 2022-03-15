«Готов открыть дверь». Шевченко намерен приютить в своем доме украинских детей 15 марта, 19:14 Цей матеріал також доступний українською Андрей Шевченко с первых дней войны помогает украинцам (Фото:Андрей Шевченко via Instagram)

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко продолжает помогать украинцам, страдающим от российского вторжения.

Шевченко заявил, что всеми силами пытается помочь своим соотечественникам и украинским беженцам и готов поселить в своем доме украинских детей, сообщает Daily Mail.

«Я стараюсь помочь своей стране, привлекать внимание мира и говорить о том, что там происходит. Конечно, я стараюсь собирать гуманитарную помощь для нашего народа и беженцев. Мы ждали официального решения правительства, и теперь оно появилось.

Общался с послом Украины, также есть несколько друзей в Лондоне, которые готовы помочь украинцам. Вероятно, мы сможем разместить в Лондоне около 150 человек. Я готов открыть дверь своего дома для нескольких детей из Украины", — сказал Шевченко.

Ранее Андрей Шевченко рассказал, что его мама и сестра отказались покидать Украину, несмотря на войну.



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