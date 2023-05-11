Шевченко в компании сербского теннисиста на трибунах наблюдал за поражением Милана от Интера в Лиге чемпионов — фото

11 мая, 09:42
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Шевченко выступал за Милан на протяжении 199−2006 годов (Фото:REUTERS/Claudia Greco)

Шевченко выступал за Милан на протяжении 199−2006 годов (Фото:REUTERS/Claudia Greco)

У Милана была звездная поддержка во время матча против Интера в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Поединок посетил бывший игрок Милана украинец Андрей Шевченко. Экс-наставник сборной Украины наблюдал за поединком россонери с вип-ложи рядом с первой ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

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Также неподалеку от Шевченко сидел другая легенда Милана и экс-одноклубник украинца Паоло Мальдини.

Скриншот видео
Фото: Скриншот видео
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Звездная поддержка не помогла Милану, который на своем поле уступил Интеру со счетом 0:2.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко вместе с Александром Усиком сходили вместе на рыбалку.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Андрей Шевченко Теннис Новак Джокович ФК Милан ФК Интер

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