Шевченко в компании сербского теннисиста на трибунах наблюдал за поражением Милана от Интера в Лиге чемпионов — фото 11 мая, 09:42 Шевченко выступал за Милан на протяжении 199−2006 годов (Фото:REUTERS/Claudia Greco)

У Милана была звездная поддержка во время матча против Интера в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Поединок посетил бывший игрок Милана украинец Андрей Шевченко. Экс-наставник сборной Украины наблюдал за поединком россонери с вип-ложи рядом с первой ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

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Также неподалеку от Шевченко сидел другая легенда Милана и экс-одноклубник украинца Паоло Мальдини.

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Звездная поддержка не помогла Милану, который на своем поле уступил Интеру со счетом 0:2.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко вместе с Александром Усиком сходили вместе на рыбалку.