Шевченко и Месси сыграют в благотворительном матче для помощи беженцам из Украины 17 мая, 18:04 Цей матеріал також доступний українською Матч состоится 23 мая в Милане (Фото:Андрей Шевченко via Instagram)

Легенда Динамо, Милана и сборной Украины Андрей Шевченко вместе с нападающим ПСЖ Лионелем Месси и другими звездами примут участие в благотворительном матче для помощи украинским беженцам.

Благотворительный матч для помощи беженцам из Украины организовал известный в прошлом камерунский форвард Интера, Барселоны и других клубов Самуэль Это'О, сообщает Tuttomercatoweb.

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Встреча состоится 23 мая в Милане на стадионе Сан-Сиро, хорошо знакомый Шевченко со времен выступлений за «россонери».

Кроме Шевченко и Месси, в матче сыграют такие звезды футбола как Франческо Тотти, Андреа Пирло, Уэсли Снейдер, Хавьер Дзанетти, Филиппо Индзаги, Пауло Дибала и другие.

«Я сразу почувствовал близость Самюэля к этому проекту. Мы разделяем намерения создать мир, свободный от дискриминации. В такой момент я могу протянуть руку помощи убегающим и живущим в ужасе от войны», — сказал Шевченко.



Ранее сообщалось, что Шевченко сыграет за сборную мира в благотворительном матче против Англии 12 июня в Лондоне.

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