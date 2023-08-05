Легенды снова вместе. Шевченко и Ребров встретились накануне матча в Лондоне — фото

5 августа, 19:43
Поделиться:
Андрей Шевченко (Фото:Андрей Шевченко via Facebook)

Андрей Шевченко (Фото:Андрей Шевченко via Facebook)

Бывшие партнеры по сборной Украины и киевскому Динамо примут участие в благотворительном поединке Game4Ukraine.

Представители футбола воссоединятся в игре, которая предназначена для помощи украинскому народу.

Читайте также:
Шахтер и Тоттенхэм устроят аукцион после благотворительного матча в Лондоне — СМИ

В преддверии поединка нынешний и бывший наставник сборной Украины встретились в Лондоне. Впервые за долгое время Ребров и Шевченко сыграют вместе.

Видео дня

Напомним, что Андрей Шевченко и Сергей Ребров в составе киевского Динамо вместе играли с 1994 по 1999, а в сборной — до 2007 года.

Читайте также:
Арсенал поставил Зинченко ультиматум перед матчем в поддержку Украины

Отметим, что выставочный матч Game4Ukraine состоится 5 августа на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Ранее сообщалось, что знаменитый футболист сборной Украины стал жертвой ограбления.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Андрей Шевченко Сергей Ребров

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X