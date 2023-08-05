Легенды снова вместе. Шевченко и Ребров встретились накануне матча в Лондоне — фото 5 августа, 19:43 Андрей Шевченко (Фото:Андрей Шевченко via Facebook)

Бывшие партнеры по сборной Украины и киевскому Динамо примут участие в благотворительном поединке Game4Ukraine.

Представители футбола воссоединятся в игре, которая предназначена для помощи украинскому народу.

В преддверии поединка нынешний и бывший наставник сборной Украины встретились в Лондоне. Впервые за долгое время Ребров и Шевченко сыграют вместе.

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Напомним, что Андрей Шевченко и Сергей Ребров в составе киевского Динамо вместе играли с 1994 по 1999, а в сборной — до 2007 года.

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Отметим, что выставочный матч Game4Ukraine состоится 5 августа на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Ранее сообщалось, что знаменитый футболист сборной Украины стал жертвой ограбления.