Шевченко и Зинченко посетили разрушенный оккупантами лицей на Черниговщине — фото 1 июня, 11:12 Зинченко и Шевченко осмотрели последствия российской оккупации (Фото:Юнайтед24)

Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко и игрок национальной команды Александр Зинченко, которые являются послами United24, побывали в лицее имени Михаила Коцюбинского в Черниговской области.

Об этом сообщает U24 в Twitter.

С 27 февраля 2022 года село Михайло-Коцюбинское находилось в оккупации 33 дня. Около 100 человек скрывались в укрытии на территории лицея, треть из которых были дети.

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4 марта 2022 года лицей попал под обстрел, в результате которого один человек погиб. Укрытие уцелело, но 90% крыши, кабинеты физики, информатики и химии были разрушены.

Шевченко и Зинченко отправились в разрушенное заведение и осмотрели последствия российской оккупации.



Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко прибыл в Киев со своим старшим сыном Джорданом.