Шевченко и Зинченко посетили разрушенный оккупантами лицей на Черниговщине — фото

1 июня, 11:12
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Зинченко и Шевченко осмотрели последствия российской оккупации (Фото:Юнайтед24)

Зинченко и Шевченко осмотрели последствия российской оккупации (Фото:Юнайтед24)

Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко и игрок национальной команды Александр Зинченко, которые являются послами United24, побывали в лицее имени Михаила Коцюбинского в Черниговской области.

Об этом сообщает U24 в Twitter.

С 27 февраля 2022 года село Михайло-Коцюбинское находилось в оккупации 33 дня. Около 100 человек скрывались в укрытии на территории лицея, треть из которых были дети.

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4 марта 2022 года лицей попал под обстрел, в результате которого один человек погиб. Укрытие уцелело, но 90% крыши, кабинеты физики, информатики и химии были разрушены.

Шевченко и Зинченко отправились в разрушенное заведение и осмотрели последствия российской оккупации.

https://twitter.com/U24_gov_ua/status/1663899675890532354?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1663899675890532354%7Ctwgr%5E100aac7debf465b7a86988b0c4f7173a8e88589f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsport.ua%2Fuk%2Fnews%2F628471-foto-shevchenko-ta-zinchenko-vidvidali-litsey-na-deokupovaniy-chernigivshchini

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко прибыл в Киев со своим старшим сыном Джорданом.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Андрей Шевченко Черниговская область Александр Зинченко

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