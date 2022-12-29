«Твое наследие всегда будут помнить». Шевченко, Месси и Роналду отреагировали на смерть Пеле — фото 29 декабря, 23:04 Пеле умер в возрасте 82 лет (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)

Звезды мирового футбола аргентинец Лионель Месси, португалец Криштиану Роналду и украинец Андрей Шевченко отреагировали на смерть легендарного бразильца Пеле.



Первые двое поделились в Instagram совместными фото с единственным в истории трехкратным чемпионом мира. Месси кратко написал: «Покойся с миром, Пеле».

Роналду был более многословен: «Мои глубокие соболезнования всей Бразилии и, в частности, семье Эдсона Арантеса ду Насименто. Просто прощания с вечным королем Пеле никогда не будет достаточно, чтобы выразить ту боль, которая сейчас охватывает весь футбольный мир.

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Вдохновение для миллионов, эталон — вчера, сегодня и навсегда. Любовь, которую ты всегда проявлял ко мне, была взаимной во всех моментах, которые мы разделяли, даже на расстоянии. Пеле никогда не будет забыт, память о нем навсегда сохранится в каждом из нас, в поклонниках футбола. Покойся с миром, король Пеле".

Шевченко тоже был немногословен. «Твое наследие всегда будут помнить. Соболезнование всей семье, покойся с миром», — написал украинец в комментарии к фото Короля футбола.

Сообщалось, что в Instagram-аккаунте Пеле опубликовали пост после его смерти.