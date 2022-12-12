Шевченко может возглавить сборную Польши — СМИ 12 декабря, 12:05 Андрей Шевченко и капитан сборной Польши Роберт Левандовски (Фото:B/R Football via Twitter)

Украинский тренер Андрей Шевченко может возглавить сборную Польши, сообщает Przegląd Sportowy.

46-летний специалист является одним из кандидатов на замену нынешнему наставнику «бело-красных» Чеславу Михневичу.

У действующего главного тренера польской сборной есть действующий контракт, который рассчитан до конца текущего года.

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В футбольном союзе страны должны принять решение относительно наставника для команды — продлевать ли сотрудничество с Михневичем или же пригласить другого специалиста на эту должность.

Последним местом работы Шевченко была итальянская Дженоа. Из клуба украинца уволили в середине января текущего года.

Позже в СМИ появилась информация, что Шевченко возглавит сборную Польши перед стыковыми матчами квалификации чемпионата мира-2022.

В Катаре «бело-красные» под руководством Михневича прошли групповой этап, однако проиграли французам в 1/8 финала.