Шевченко может возглавить сборную Польши — СМИ
Андрей Шевченко и капитан сборной Польши Роберт Левандовски (Фото:B/R Football via Twitter)
Украинский тренер Андрей Шевченко может возглавить сборную Польши, сообщает Przegląd Sportowy.
46-летний специалист является одним из кандидатов на замену нынешнему наставнику «бело-красных» Чеславу Михневичу.
У действующего главного тренера польской сборной есть действующий контракт, который рассчитан до конца текущего года.
В футбольном союзе страны должны принять решение относительно наставника для команды — продлевать ли сотрудничество с Михневичем или же пригласить другого специалиста на эту должность.
Последним местом работы Шевченко была итальянская Дженоа. Из клуба украинца уволили в середине января текущего года.
Позже в СМИ появилась информация, что Шевченко возглавит сборную Польши перед стыковыми матчами квалификации чемпионата мира-2022.
В Катаре «бело-красные» под руководством Михневича прошли групповой этап, однако проиграли французам в 1/8 финала.